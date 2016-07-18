全球金市：金价下跌，土耳其挫败政变后黄金避险吸引力下降

美元兑日圆周一亚洲时段上升，因土耳其军事政变失败后投资者解除避险交易，美国经济面消息好转和央行提供刺激的承诺支撑股市。

土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。

美国6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，他认为美联储今年应只升息一次，并在2017年和2018年按兵不动，他称这种观点有“上档”风险。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，随着黄金的避险魅力减弱，投机客五周内第一次削减创纪录的黄金多仓。(完)

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