全球金市：金价下跌，土耳其挫败政变后黄金避险吸引力下降

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
美元兑日圆周一亚洲时段上升，因土耳其军事政变失败后投资者解除避险交易，美国经济面消息好转和央行提供刺激的承诺支撑股市。
土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。
美国6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，他认为美联储今年应只升息一次，并在2017年和2018年按兵不动，他称这种观点有“上档”风险。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，随着黄金的避险魅力减弱，投机客五周内第一次削减创纪录的黄金多仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/杜明霞；审校 张涛/李爽)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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