全球金市：金价维持疲态，关注各国央行政策

亚洲股市周二早盘小跌，因原油价格下跌遏制了投资者对美股触及纪录新高的兴奋之情。

英国公投作出退欧决定促使分析师今年再度上调对金价的预期，该决定曾给金融市场造成巨大冲击，并推动金价反弹至两年高位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持仓量增长0.25%至965.22吨。

美国财政部周一公布的数据显示，外资5月连续第二个月抛售美国公债，因投资者认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息不止一次。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一表示，他尚不能决定是否将在下月央行会议上支持降息，与其他多数央行官员认为下月可能降息的看法相反。

欧洲央行(ECB)本周稍晚将召开会议，近来欧元区公债收益率大幅下挫，导致适用于欧洲央行规模1.7万亿欧元刺激计划的债券缺乏，央行要应对这一问题的压力加大。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，主要银行设法限制风险会导致发展中国家代理银行关系的丧失，这或将使小型经济体被边缘化，并使他们的金融体系遭到“系统性”破坏。 (完)

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