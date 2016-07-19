全球金市：金价维持疲态，关注各国央行政策

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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亚洲股市周二早盘小跌，因原油价格下跌遏制了投资者对美股触及纪录新高的兴奋之情。
英国公投作出退欧决定促使分析师今年再度上调对金价的预期，该决定曾给金融市场造成巨大冲击，并推动金价反弹至两年高位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持仓量增长0.25%至965.22吨。
美国财政部周一公布的数据显示，外资5月连续第二个月抛售美国公债，因投资者认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息不止一次。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一表示，他尚不能决定是否将在下月央行会议上支持降息，与其他多数央行官员认为下月可能降息的看法相反。
欧洲央行(ECB)本周稍晚将召开会议，近来欧元区公债收益率大幅下挫，导致适用于欧洲央行规模1.7万亿欧元刺激计划的债券缺乏，央行要应对这一问题的压力加大。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，主要银行设法限制风险会导致发展中国家代理银行关系的丧失，这或将使小型经济体被边缘化，并使他们的金融体系遭到“系统性”破坏。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/许娜；审校 李爽/王丽鑫)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。