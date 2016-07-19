全球金市：金价涨幅收窄，因美国数据提振美元走高

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 美国6月房屋开工增幅超过预期
* 钯金升至八个半月高位
* 银价连续第四日下跌
路透纽约/伦敦7月19日 - 金价周二缩小稍早的部分升幅，因数据显示美国6月新屋开工急升后美元冲至四个月高位，但股市走疲给金价提供了支撑。
美国商务部报告称，6月房屋开工急增4.8%，经季节性调整后年率为119万户。
全球股市近期的反弹势头停滞，因投资者思量一些令人失望的业绩报告，以及有迹象显示，英国离开欧盟的决定可能损及其它经济体。
1925 GMT，现货金 收高0.2%，报每盎司1,331.10美元， 离开了1,334.88美元的盘中高位，美国期金 收高0.2%，报每盎司1,332.3美元。
金价今年迄今已升近25%，在英国公投决定脱欧后触及2014年3月以来最高的1,374.71美元。
但金价后来回落，因美国发布一系列强劲的经济数据。
“我们看见美国经济数据转好，给了美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多升息的理据，这可能近期内打击金价，”ETF Securities商品研究负责人Nitesh Shah称。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金量周一增加。
现货钯金 升至11月初以来最高，升1.63%，报654美元。
现货银 下跌0.8%，报每盎司19.87美元，为连续第四日下跌。现货铂金 收跌0.4%，报1,088.35美元。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。