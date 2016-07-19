全球金市：金价涨幅收窄，因美国数据提振美元走高

* 美国6月房屋开工增幅超过预期

* 钯金升至八个半月高位

* 银价连续第四日下跌

路透纽约/伦敦7月19日 - 金价周二缩小稍早的部分升幅，因数据显示美国6月新屋开工急升后美元冲至四个月高位，但股市走疲给金价提供了支撑。

美国商务部报告称，6月房屋开工急增4.8%，经季节性调整后年率为119万户。

全球股市近期的反弹势头停滞，因投资者思量一些令人失望的业绩报告，以及有迹象显示，英国离开欧盟的决定可能损及其它经济体。

1925 GMT，现货金 收高0.2%，报每盎司1,331.10美元， 离开了1,334.88美元的盘中高位，美国期金 收高0.2%，报每盎司1,332.3美元。

金价今年迄今已升近25%，在英国公投决定脱欧后触及2014年3月以来最高的1,374.71美元。

但金价后来回落，因美国发布一系列强劲的经济数据。

“我们看见美国经济数据转好，给了美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多升息的理据，这可能近期内打击金价，”ETF Securities商品研究负责人Nitesh Shah称。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金量周一增加。

现货钯金 升至11月初以来最高，升1.63%，报654美元。

现货银 下跌0.8%，报每盎司19.87美元，为连续第四日下跌。现货铂金 收跌0.4%，报1,088.35美元。(完)

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