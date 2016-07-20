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亚洲 | 2016年 7月 21日 星期四 03:32 BJT

全球金市：金价触及三周低位，因股市和美元上涨

* 现货金下跌多达1.4%

* 美元触及逾四个月高位

* 钯金升至九个月高位

路透纽约/伦敦7月20日 - 金价周三跌至三周来最低水平，因股市上涨，美元触及四个月来最高水平，此前美国发布强劲经济数据，增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年底前升息的预期。

现货金 稍早下跌多达1.4%，至1,313.26美元，1842 GMT，金价跌1.05%，报1,317.80美元。

美国期金 收跌1%，报每盎司1,319.30美元。

美元 触及四个月高位，继续受到周二发布的美国6月房屋开工数据优于预期推动，该房屋开工率急升，表明美国经济强劲。

“随着美联储年底前升息的可能性增加，投机客在7月初金价录得不错涨幅后锁定利润，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

欧洲和美国股市上涨也拖累金价，道琼工业指数和标普500指数双双创新高增加了投资者对风险资产的胃纳。

投资者现在等待周四欧洲央行会议的结果。

现货钯金 上涨多至2.9%，报每盎司675.20美元，为去年10月底以来最高水平，在升穿200日移动均线切入位659美元附近后涨幅扩大。

“现在仅仅是技术性原因，”一位美国的钯金交易员称。

现货银 下跌2%，报每盎司19.50美元，现货铂金 下跌0.5%，报1,083.25美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)

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