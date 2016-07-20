全球金市：金价触及三周低位，因股市和美元上涨

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
* 现货金下跌多达1.4%
* 美元触及逾四个月高位
* 钯金升至九个月高位
路透纽约/伦敦7月20日 - 金价周三跌至三周来最低水平，因股市上涨，美元触及四个月来最高水平，此前美国发布强劲经济数据，增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年底前升息的预期。
现货金 稍早下跌多达1.4%，至1,313.26美元，1842 GMT，金价跌1.05%，报1,317.80美元。
美国期金 收跌1%，报每盎司1,319.30美元。
美元 触及四个月高位，继续受到周二发布的美国6月房屋开工数据优于预期推动，该房屋开工率急升，表明美国经济强劲。
“随着美联储年底前升息的可能性增加，投机客在7月初金价录得不错涨幅后锁定利润，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
欧洲和美国股市上涨也拖累金价，道琼工业指数和标普500指数双双创新高增加了投资者对风险资产的胃纳。
投资者现在等待周四欧洲央行会议的结果。
现货钯金 上涨多至2.9%，报每盎司675.20美元，为去年10月底以来最高水平，在升穿200日移动均线切入位659美元附近后涨幅扩大。
“现在仅仅是技术性原因，”一位美国的钯金交易员称。
现货银 下跌2%，报每盎司19.50美元，现货铂金 下跌0.5%，报1,083.25美元。(完)
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路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。