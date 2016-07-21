全球金市：金价从三周低位反弹，因欧洲央行维持利率不变

路透纽约/伦敦7月21日 - 金价周四从三周低位反弹1%，因美元下跌，关键股指徘徊在纪录高位之下，此前欧洲央行维持关键利率不变。

欧洲央行维持利率在纪录低位不变，寻求通过向经济提供低价信贷资金来提振增长和通胀。该行将祭出更多刺激举措的大门敞开着，强调经济前景存在“重大”不确定性和大量风险。

“9月会议变得更加重要，央行会加大量化宽松的预期将高涨，”ThinkMarkets首席分析师Naeem Aslam称。

1814 GMT，现货金 升1.1%，报每盎司1,329.90美元，盘中触及6月28日以来最低的1,310.56美元。

好于预期的美国就业数据稍早重压金价。

美国期金 收高0.9%，报每盎司1,331美元。

美元兑一篮子六种货币 下滑0.2%，因有报导称，日本央行黑田东彦排除了通过“直升机撒钱”来刺激经济的可能性。

全球股市基本持平，10年期美债收益率 转跌。

一项路透调查显示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将等到第四季再升息，可能在美国大选后的12月份。

钯金 升2.1%，报683.60美元，周三曾触及近九个月最高。

现货银 六个交易日内首次上涨，升1.9%，报每盎司19.75美元。

铂金 升1.6%，报1,096.99美元，周三曾触及两周低位。(完)

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