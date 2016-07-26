全球金市：金价因美元走软攀升，美联储开始为期两天的会议

* 美元走软，对日本央行刺激规模的预期降温带动日圆反弹

* 美联储开始为期两天的会议，周三将发布政策声明

* 钯金攀升至九个月高位

路透纽约/伦敦7月26日 - 金价周二上涨，因美元走软，但仍陷于区间内，市场密切关注今日开始举行的为期两天的美国联邦储备理事会(FED/美联储)议息会议，希望从中寻找美国利率前景的线索。

美元指数 下滑多达0.5%，主要是因日圆反弹，之前交易商削减对日本央行可能出台的刺激措施规模的预期。

1835 GMT，现货金 上扬0.4%，报每盎司1,319.96美元。美国8月期金 收涨1.30美元，或0.1%，报每盎司1,320.80美元。

预计美联储本周将保持利率不变，决策者将等待更多通胀回升的证据，直到9月或12月才会可能再次行动。

美联储将于周三1800 GMT发布政策声明。

升息对黄金不利。

“过去一个月的大事是美国和中国的宏观数据均改善，这在升息几率预期上得以体现，”Oxford Economics的商品服务董事Daniel Smith表示。

“我们现预计年内升息的几率为50%。”

周二公布的美国数据强劲，7月消费者信心持稳，6月新屋销售接近八个半月最高。

第二季西方投资急增扶助抵消了亚洲需求下滑，汤森路透的GFMS的分析师表示，他们上调了金价预估。

周二公布的数据显示，6月自香港流入中国内地的黄金量按月锐减38.5%。

现货钯金 延续涨势，最多升1.4%，触及九个月高位694.30美元。

“钯金的供需基本面仍然是主要贵金属中最为强劲的，”咨询公司Metals Focus在一份报告中称。

“因此，钯金的长期前景仍然令人鼓舞。”

现货铂金 上扬1%，报每盎司1,089美元。现货银 升0.5%，报每盎司19.63美元。(完)

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