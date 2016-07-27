全球金市：金价在美联储维持利率不变后继续扩大涨幅

* 美联储维持利率不变

* 美联储发表声明后美元回吐稍早的升幅

* 钯金和铂金升至2015年高位

路透纽约/伦敦7月27日 - 金价周三在1,330美元之上继续攀升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期维持利率不变，美元兑一篮子货币缩小升幅。

美联储在为期两日的会议结束后发表声明称，美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

1842 GMT，现货金 升0.9%，报每盎司1,331.20美元，美国8月期金 收高0.45%，报1,326.70美元。

“金价没有理会略带鹰派的联邦公开市场委员会(FOMC)声明而转升，力争收在1,335美元之上，这可能预示着看多人气重返市场，”BMO Capital Markets基本和贵金属董事Tai Wong称。

美元 早些时候受有关日本推出的财政刺激计划力度强于预期的报道推动走高，后回吐涨幅。

“我们的分析师预计12月升息，但如果美联储现在就开始很鹰派的话，会打压金价，”瑞银分析师Joni Teves在声明发布前称，“金市存在下行风险。”

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 过去三周黄金持有量减少近28吨。

其它贵金属中，现货铂金 最多升3.1%，报1,125.80美元，为近14个月最高水平，美联储发表声明后涨幅扩大。

现货钯金 本周迄今每个交易日都上涨，此前连续五周周线上升。周三攀升至九个半月高位，最多升2.3%至每盎司702.50美元。

现货银 升2.43%，报每盎司20.10美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金