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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 16:03 BJT

全球金市：金价小升，受逢低买盘和美元削减涨幅的支撑

“由于12月升息的可能性增加，大体而言，金价的趋势是向下，但短期内我们认为可能有一次相当温和的技术性修正，”山东黄金首席分析师蒋舒表示。

蒋舒预计金价短期内将触及1,270美元，然后受升息预期影响急剧下跌。

“升息之前还有一段时间。”

美国9月生产者物价上涨，录得2014年12月以来最大同比涨幅，零售销售上涨0.6%。

美国公布的乐观经济数据通常给金价施压，因投资者押注美联储升息，而升息将加大黄金的机会成本。

现货银 上涨0.4%，报每盎司17.44美元。

铂金 上涨0.9%，报每盎司941美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 汪红英/蔡美珍)

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