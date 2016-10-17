全球金市：金价小升，受逢低买盘和美元削减涨幅的支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“由于12月升息的可能性增加，大体而言，金价的趋势是向下，但短期内我们认为可能有一次相当温和的技术性修正，”山东黄金首席分析师蒋舒表示。
蒋舒预计金价短期内将触及1,270美元，然后受升息预期影响急剧下跌。
“升息之前还有一段时间。”
美国9月生产者物价上涨，录得2014年12月以来最大同比涨幅，零售销售上涨0.6%。
美国公布的乐观经济数据通常给金价施压，因投资者押注美联储升息，而升息将加大黄金的机会成本。
现货银 上涨0.4%，报每盎司17.44美元。
铂金 上涨0.9%，报每盎司941美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 汪红英/蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。