全球金市：金价上涨，因ETF持金量稳定增长且美元下挫

* 投机客减持黄金和银多头头寸

* SPDR Gold持金量上周五增加0.4%

* 铂金在触及七个半月低位后转升

路透纽约/伦敦10月17日 - 金价周一上涨，部分受助于上市交易基金(ETF)持金量稳定增加，且美元在触及七个月高位后下跌。

1830 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,255.60美元，上周五金价下挫近0.6%，至一周低位的1,247.01美元。

美国期金 收高0.1%，报1,256.6美元。

“金价的支撑较温和，但自本月初以来ETF持金量稳步增加，本月迄今的增幅已经高于上月全月，”德意志商业银行分析师Daniel Briesemann称。

上周五，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金量较上周四增加0.4%。

根据路透数据 ，本月迄今ETF黄金持有量增加了67.9335万盎司，至5,735万盎司。

现货金价格在过去七周下跌了约7%，但预计将企稳，此前许多投机客出脱了多头头寸，Briesemann补充称。

美元指数 从稍早触及的七个月高位回落也给金价带来支撑，因投资者评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在升息前让通胀高于目标。

美联储副主席费舍尔周一称，若利率继续陷在当前低水平，美国经济可能面临更长期更严重衰退，低增长可能令央行在有效抗击衰退方面无能为力。

其它贵金属市场，现货铂金 涨0.19%，报934美元，此前跌至923美元的七个半月低位。

银价 上涨0.35%，报17.44美元；钯金 下挫1%，报637美元，前一交易日触及629.22美元的近三个月低位。(完)

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