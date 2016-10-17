全球金市：金价上涨，因ETF持金量稳定增长且美元下挫

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 投机客减持黄金和银多头头寸
* SPDR Gold持金量上周五增加0.4%
* 铂金在触及七个半月低位后转升
路透纽约/伦敦10月17日 - 金价周一上涨，部分受助于上市交易基金(ETF)持金量稳定增加，且美元在触及七个月高位后下跌。
1830 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,255.60美元，上周五金价下挫近0.6%，至一周低位的1,247.01美元。
美国期金 收高0.1%，报1,256.6美元。
“金价的支撑较温和，但自本月初以来ETF持金量稳步增加，本月迄今的增幅已经高于上月全月，”德意志商业银行分析师Daniel Briesemann称。
上周五，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的持金量较上周四增加0.4%。
根据路透数据 ，本月迄今ETF黄金持有量增加了67.9335万盎司，至5,735万盎司。
现货金价格在过去七周下跌了约7%，但预计将企稳，此前许多投机客出脱了多头头寸，Briesemann补充称。
美元指数 从稍早触及的七个月高位回落也给金价带来支撑，因投资者评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在升息前让通胀高于目标。
美联储副主席费舍尔周一称，若利率继续陷在当前低水平，美国经济可能面临更长期更严重衰退，低增长可能令央行在有效抗击衰退方面无能为力。
其它贵金属市场，现货铂金 涨0.19%，报934美元，此前跌至923美元的七个半月低位。
银价 上涨0.35%，报17.44美元；钯金 下挫1%，报637美元，前一交易日触及629.22美元的近三个月低位。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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