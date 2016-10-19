全球金市：金价从一周高点下跌，因美元企稳

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
中国最大的黄金ETF--华安黄金易的基金经理Richard Xu表示，近期金价的支撑主要来自中国和新兴市场的需求。
“如果你看看中国当地金价，它们比全球金价高出大约2%，”Xu补充道。
“美元在涨得如此之高后，可能显示出一些疲态，因此也可能在一段之间内帮助金价企稳。”
美元指数 缩减跌幅，在97.895持坚。
路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息机率为70%。
金价对升息高度敏感。升息会提高持有黄金等无息资产的机会成本，并推高美元。
路透技术分析师王涛称，现货金 可能测试每盎司1,266美元的阻力位。
其他贵金属方面，现货银 攀升0.1%至每盎司17.65美元，周二曾触及逾一周高位17.71美元。
铂金 和钯金 基本持平，分别报942美元和638.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/杜明霞；审校 蔡美珍/高琦)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583