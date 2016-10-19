全球金市：金价从一周高点下跌，因美元企稳

中国最大的黄金ETF--华安黄金易的基金经理Richard Xu表示，近期金价的支撑主要来自中国和新兴市场的需求。

“如果你看看中国当地金价，它们比全球金价高出大约2%，”Xu补充道。

“美元在涨得如此之高后，可能显示出一些疲态，因此也可能在一段之间内帮助金价企稳。”

美元指数 缩减跌幅，在97.895持坚。

路透调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息机率为70%。

金价对升息高度敏感。升息会提高持有黄金等无息资产的机会成本，并推高美元。

路透技术分析师王涛称，现货金 可能测试每盎司1,266美元的阻力位。

其他贵金属方面，现货银 攀升0.1%至每盎司17.65美元，周二曾触及逾一周高位17.71美元。

铂金 和钯金 基本持平，分别报942美元和638.25美元。(完)

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