全球金市：金价因美元走坚而微跌，但本周料将收高

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
超低利率倾向于支撑金价，但这种作用通常被欧元 走软的影响抵消。欧元兑美元周四跌至四个月低位。
美元指数 上涨0.1%至98.374，周四一度升至七个月高位。
在连跌两个月后，美国9月成屋销售大增，因首次置业者进入市场。该数据显示美国经济具有增长动能。
尽管另一份数据显示美国上周初请失业金人数增幅大于预期，但整体趋势仍表明就业市场保持强劲。就业市场是支撑楼市的关键因素之一。
交易商密切关注美国数据，以寻找关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的线索。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.31%至970.18吨。
行业人士对路透表示，印度10月海外黄金购买量可能触及九个月高位，因国内价格转为溢价，促使银行和精炼商在重大节日前恢复进口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/王颖)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。