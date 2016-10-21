全球金市：金价因美元走坚而微跌，但本周料将收高

超低利率倾向于支撑金价，但这种作用通常被欧元 走软的影响抵消。欧元兑美元周四跌至四个月低位。

美元指数 上涨0.1%至98.374，周四一度升至七个月高位。

在连跌两个月后，美国9月成屋销售大增，因首次置业者进入市场。该数据显示美国经济具有增长动能。

尽管另一份数据显示美国上周初请失业金人数增幅大于预期，但整体趋势仍表明就业市场保持强劲。就业市场是支撑楼市的关键因素之一。

交易商密切关注美国数据，以寻找关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的线索。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.31%至970.18吨。

行业人士对路透表示，印度10月海外黄金购买量可能触及九个月高位，因国内价格转为溢价，促使银行和精炼商在重大节日前恢复进口。(完)

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