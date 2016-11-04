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亚洲 | 2016年 11月 4日 星期五 14:40 BJT

全球金市：黄金小跌，但美国大选不确定性仍支撑避险买需

0525GMT，现货金 下滑0.3%至每盎司1,299.49美元，美国期金 跌0.2%至1,300.50。

永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，“目前，真正的担忧是美国大选。”

“金价将徘徊在1300美元附近。自希拉里电邮门发酵以来，人气已经发生改变。投机兴趣已从美国加息转向了总统大选。”

美国民主党总统候选人希拉里克林顿的支持者紧张地关注着民调情况，周四的民调结果显示，希拉里对共和党候选人特朗普握有微弱的领先优势。

美国非农就业报告将在周五稍晚公布，投资者期望从中找到美联储12月是否升息的线索。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.47%至949.69吨。

现货银 下滑0.2%至每盎司18.28美元，铂金 跌0.12%至991.75。钯金 上涨1.12%至622.90。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 高琦/张荻； 审校 王洋/艾茂林)

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