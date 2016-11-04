全球金市：黄金小跌，但美国大选不确定性仍支撑避险买需

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0525GMT，现货金 下滑0.3%至每盎司1,299.49美元，美国期金 跌0.2%至1,300.50。
永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，“目前，真正的担忧是美国大选。”
“金价将徘徊在1300美元附近。自希拉里电邮门发酵以来，人气已经发生改变。投机兴趣已从美国加息转向了总统大选。”
美国民主党总统候选人希拉里克林顿的支持者紧张地关注着民调情况，周四的民调结果显示，希拉里对共和党候选人特朗普握有微弱的领先优势。
美国非农就业报告将在周五稍晚公布，投资者期望从中找到美联储12月是否升息的线索。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量增加0.47%至949.69吨。
现货银 下滑0.2%至每盎司18.28美元，铂金 跌0.12%至991.75。钯金 上涨1.12%至622.90。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 高琦/张荻； 审校 王洋/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。