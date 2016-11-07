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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 14:55 BJT

全球金市：金价走低，希拉里邮件门危机解除提振美元和股市上扬

“我认为这个消息让黄金避险买盘的热度有些下降，这股热潮始于许多民调显示特朗普支持率上升之后，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。

“未来一天左右金价料将徘徊在1,290-1,300美元，但大选当天所有押注将会解除。”

0607 GMT，现货金 下跌1.07%，报每盎司1,289.81美元；盘中稍早曾触及1,287.73美元的低点。

美国期金 跌1.06%，报每盎司1,290.70美元。

亚股反弹，美元兑日圆 上涨。

“美国大选过后，市场焦点将重新回到美联储。如果美国经济数据继续走强，我认为金价在美联储下次会议之前将持续走软，”Hynes并称。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李春喜 审校 孙茉莉/刘秀红)

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