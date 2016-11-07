全球金市：金价走低，希拉里邮件门危机解除提振美元和股市上扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“我认为这个消息让黄金避险买盘的热度有些下降，这股热潮始于许多民调显示特朗普支持率上升之后，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。
“未来一天左右金价料将徘徊在1,290-1,300美元，但大选当天所有押注将会解除。”
0607 GMT，现货金 下跌1.07%，报每盎司1,289.81美元；盘中稍早曾触及1,287.73美元的低点。
美国期金 跌1.06%，报每盎司1,290.70美元。
亚股反弹，美元兑日圆 上涨。
“美国大选过后，市场焦点将重新回到美联储。如果美国经济数据继续走强，我认为金价在美联储下次会议之前将持续走软，”Hynes并称。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李春喜 审校 孙茉莉/刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。