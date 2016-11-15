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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 14:53 BJT

全球金市：金价反弹脱离近六个月低位，受低接买盘提振

“金价的支撑位在1,210美元附近，在该水平下方，即5月末低点约1,200美元应会出现强劲买需。”

黄金已经从特朗普当选美国总统之后11月9日所及高点1,337.40美元下跌近9%，受美元走强和美债收益率大涨打压，因投资人押注特朗普执政下的财政和贸易政策将刺激通胀。

美元指数 跌0.17%至99.938。

“市场人气受美联储12月很可能升息这一可能性的打压。”

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一暗示，美联储正在升息轨道上。

路透技术分析师王涛称，现货金 可能测试每盎司1,235美元的阻力位，因为已经在1,204-1,210美元找到支撑区域。

现货银 上涨0.3%，报每盎司16.93美元；上日曾触及6月8日以来低点每盎司16.61美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜 审校 艾茂林/高琦)

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