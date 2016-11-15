全球金市：金价反弹脱离近六个月低位，受低接买盘提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“金价的支撑位在1,210美元附近，在该水平下方，即5月末低点约1,200美元应会出现强劲买需。”
黄金已经从特朗普当选美国总统之后11月9日所及高点1,337.40美元下跌近9%，受美元走强和美债收益率大涨打压，因投资人押注特朗普执政下的财政和贸易政策将刺激通胀。
美元指数 跌0.17%至99.938。
“市场人气受美联储12月很可能升息这一可能性的打压。”
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一暗示，美联储正在升息轨道上。
路透技术分析师王涛称，现货金 可能测试每盎司1,235美元的阻力位，因为已经在1,204-1,210美元找到支撑区域。
现货银 上涨0.3%，报每盎司16.93美元；上日曾触及6月8日以来低点每盎司16.61美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜 审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。