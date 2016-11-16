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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 14:42 BJT

全球金市：现货金守住涨幅，因美元走软

“目前金价有些回弹，但1,230美元应当是第一道阻力位，应该不能以很大动能突破，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

“金价应当在1,215-1,250区间交投，留给投资人一些时间思考新当选总统特朗普的政策选项。”

美国10月零售销售增幅超过预期，因家庭买入机动车等一系列产品，直指经济持续增长，可能允许美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下月升息。

“鉴于美联储官员近来的讲话，升息传言不会激励黄金上涨，”汇丰证券首席金属分析师James Steel表示。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 王颖/艾茂林)

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