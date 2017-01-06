全球金市：金价持于一个月高位附近，静候美国非农就业数据

投资者关注美国周五稍晚公布的12月非农就业数据，分析师预计12月非农就业岗位料增加17.8万个。

美国服务业活动12月保持在一年高位，因新订单急增。上周初请失业金人数降至近43年低位，表明2016年末美国经济增长势头强劲。

欧盟统计局周四公布数据显示，欧元区11月生产者物价指数(PPI)连续第三个月环比上涨，主因能源价格大涨，这抵消了消费品价格的低迷影响。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降0.03%至813.59吨，周三为813.87吨。 (完)

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