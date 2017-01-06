全球金市：金价持于一个月高位附近，静候美国非农就业数据

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
投资者关注美国周五稍晚公布的12月非农就业数据，分析师预计12月非农就业岗位料增加17.8万个。
美国服务业活动12月保持在一年高位，因新订单急增。上周初请失业金人数降至近43年低位，表明2016年末美国经济增长势头强劲。
欧盟统计局周四公布数据显示，欧元区11月生产者物价指数(PPI)连续第三个月环比上涨，主因能源价格大涨，这抵消了消费品价格的低迷影响。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降0.03%至813.59吨，周三为813.87吨。 (完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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