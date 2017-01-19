全球金市：金价承压，因美联储主席支持逐步升息的表态令美元走强

美元指数 上涨0.3%至101.230。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。

“(叶伦)的讲话可以解读为对黄金偏空，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示。他并称，今天稍晚金价可能承受更大压力，因为叶伦周四将针对美国货币政策再次发布讲话。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称周三也加入支持逐渐升息的美联储官员行列。

“我们认为金价短期疲软是个买入的机会，因为我们认为短期内美联储升息步伐不会太激进，”Meir表示。(完)

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