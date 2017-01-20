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亚洲 | 2017年 1月 20日 星期五 09:44 BJT

全球金市：金价持稳可望连四周上扬，静待特朗普就职典礼

美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。

在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

路透短观调查显示，日本1月制造业信心连续第五个月上升，触及两年半高位，服务业信心跳升至2015年中以来的最高水准，受日圆疲软和股市上涨提振。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 张涛)
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