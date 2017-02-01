全球金市：金价持稳，等待美联储利率决定

美联储周三在特朗普上任后的第一次政策会议上料将维持利率不变，静候特朗普的经济政策细节。

美元1月的表现为三十年来最弱，此前特朗普抱怨“其他国家靠贬值为生”。

美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。

美国1月消费者信心指数从15年高点回落，因大选后的乐观情绪部分消退，但家庭仍看好就业市场状况，暗示今年经济将保持增长。

欧元区通胀率已升至略低于欧洲央行目标水平的位置，而经济增长速度目前也超过了美国，失业率则触及逾七年低点。 (完)

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