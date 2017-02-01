全球金市：金价下滑，因在美联储公布利率决定前美元脱离低位

“特朗普政府的不确定性已经让市场担忧了。特朗普的所作所为已经超出我们的预期，人们持有黄金仓位寻求避险，并观望其他市场的状况，”渣打银行驻东京大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu表示。

美元1月跌幅创30年最大，此前特朗普抱怨说“其他国家靠货币贬值过日子”。

特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。

美联储将在周三结束特朗普就任美国总统以来的首次政策会议，预计将维持利率不变，静候特朗普经济政策更为明晰。

路透技术分析师王涛认为，现货金预计回落至1,197美元处的支撑位，因自1月27日低点1,180.65美元的反弹已经大体完成。

现货银 跌0.7%至每盎司17.41美元，此前曾触及逾11周高点每盎司17.61美元。现货铂金 报994美元，现货钯金 基本持平于753.23美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金