全球金市：金价下滑，因在美联储公布利率决定前美元脱离低位

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
“特朗普政府的不确定性已经让市场担忧了。特朗普的所作所为已经超出我们的预期，人们持有黄金仓位寻求避险，并观望其他市场的状况，”渣打银行驻东京大宗商品交易主管Yuichi Ikemizu表示。
美元1月跌幅创30年最大，此前特朗普抱怨说“其他国家靠货币贬值过日子”。
特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。
美联储将在周三结束特朗普就任美国总统以来的首次政策会议，预计将维持利率不变，静候特朗普经济政策更为明晰。
路透技术分析师王涛认为，现货金预计回落至1,197美元处的支撑位，因自1月27日低点1,180.65美元的反弹已经大体完成。
现货银 跌0.7%至每盎司17.41美元，此前曾触及逾11周高点每盎司17.61美元。现货铂金 报994美元，现货钯金 基本持平于753.23美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王琛/李春喜; 审校 汪红英/刘秀红)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)