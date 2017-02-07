全球金市：现货金略脱离三个月高位，但仍受避险需求支撑

美元指数 上涨0.1%，报100.030。

美国总统特朗普的诸多政策增添了美国政治的不确定性，其中以暂时禁止七个穆斯林国家移民入境的政策最受争议。

投资者还关注法国政治情势，保守派总统候选人菲永周一誓言努力争取胜选，尽管深陷妻子吃空饷丑闻。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将坚守七国集团(G7)和20国集团(G20)达成的反对货币竞争性贬值的协议，并继续利用货币政策来实现其通胀目标，而不以汇率为目标。

对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行周一予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。 (完)

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