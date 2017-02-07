全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑

“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。

“参与者仍希望做长线。但是，我们可能看到获利了结推动金价跌向100日移动均线切入位1,220.25,”Laughlin补充说。

美国总统特朗普的诸多政策增添了美国政治的不确定性，其中以暂时禁止七个穆斯林国家民众入境的政策最受争议。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。

其他贵金属方面，白银 走坚至17.74美元，稍早一度触及11月11日来高位17.76美元。

铂金 下滑0.2%至1,010美元，稍早触及11月9日来高位1,015.20美元。钯金 上涨0.5%至768.01美元。(完)

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