全球金市：现货金小跌，此前美联储主席暗示未来将升息

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透2月15日 - 金价周三小跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
0530 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,225.96美元，美国期金则小涨0.1%至1,227美元。
“关注焦点其实是在美国的财政政策。如果政策助长通胀预期，我们预计金价将受挫并盘整一段时间，”中国最大黄金上市交易基金(ETF)HuaAn Gold基金经理Richard Xu称。
但Xu补充说，该基金仍预计“今年下半年黄金势头将增强。”
叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。
金价对美国升息高度敏感。
不过澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Daniel Hynes表示，由于存在很大的不确定性，黄金的潜在需求仍强劲。
欧洲选举带来的政治风险以及围绕特朗普政策的担忧，料支持对黄金的避险需求。
美元指数基本持平于101.23，接近周二叶伦进行证词陈述后触及的三周半高点101.38。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust本月迄今黄金持仓量增加逾5%。
其他贵金属方面，现货银跌0.4%至每盎司17.88美元。周二曾触及11月11日来高位18.07美元。
铂金跌0.3%至997.55美元，钯金跌0.1%至778.20美元。(完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 王兴亚/高琦)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。