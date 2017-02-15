全球金市：现货金小跌，此前美联储主席暗示未来将升息

路透2月15日 - 金价周三小跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储可能需要在接下来的某次会议上升息。

0530 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,225.96美元，美国期金则小涨0.1%至1,227美元。

“关注焦点其实是在美国的财政政策。如果政策助长通胀预期，我们预计金价将受挫并盘整一段时间，”中国最大黄金上市交易基金(ETF)HuaAn Gold基金经理Richard Xu称。

但Xu补充说，该基金仍预计“今年下半年黄金势头将增强。”

叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

金价对美国升息高度敏感。

不过澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Daniel Hynes表示，由于存在很大的不确定性，黄金的潜在需求仍强劲。

欧洲选举带来的政治风险以及围绕特朗普政策的担忧，料支持对黄金的避险需求。

美元指数基本持平于101.23，接近周二叶伦进行证词陈述后触及的三周半高点101.38。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust本月迄今黄金持仓量增加逾5%。

其他贵金属方面，现货银跌0.4%至每盎司17.88美元。周二曾触及11月11日来高位18.07美元。