全球金市：金价持稳于三个半月高点附近，聚焦特朗普的经济政策

路透2月24日 - 金价周五持稳于上日所及的三个半月高点附近，美国3月升息的预期降温，同时投资者等待美国总统特朗普的经济政策明朗化。
0054 GMT，现货金小跌0.1%至每盎司1,248.21美元；上日触及11月11日以来最高点1,251.14美元。金价本周可能上涨1.1%。
美国期金跌0.2%至每盎司1,249.3美元。美元指数基本持平于101.04。
美国总统特朗普周四对美国大型企业执行长表示，计划找回数以百万计的工作岗位。不过对于如何逆转几十年来制造业就业下滑的趋势，特朗普并未拿出具体的计划。
投资者关注特朗普下周在国会的演讲，以进一步了解其税收政策。
据美联储1月31日至2月1日货币政策会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。
美联储公布的1月31日至2月1日会议记录还显示出，特朗普政府新经济计划缺乏细节，给美联储带来的不确定性的程度。
美国财长努钦展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划；不过后来他在Fox Business Network上也承认，这样一个时间表“非常着急”。努钦同时称，特朗普政府仍在研究有关新的进口边境税一事。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，经济数据强劲可能促使美联储认真考虑在3月会议上升息。
特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。(完) (编译 王兴亚/许娜；审校 张若琪/王丽鑫)