全球金市：金价跌至两周低点，因风险胃纳改善且股市反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透4月26日 - 金价周三跌至两周低点，因对美国经济的乐观看法重 现令投资者选择股票等更具风险的资产，此外法国的政治不确定性消退， 亦削弱对避险资产的需求。 0741 GMT，现货金 大致持平在1,263.53美元，早前则一度跌至 1,260.90美元的4月11日以来最低水平。 美国期金 跌0.2%，至每盎司1,264.90美元。 “过去两日，黄金上涨的动能实际上已经消退。我们可以看到，朝鲜 局势缓解以及法国选举结果公布之后，冒险意愿已经上升，”永丰金融集 团研究部主管涂国彬表示。 “市场将返回最初的交易重心1,200-1,250美元区间。” 美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调 降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率 。 “对于黄金投资人而言，这可能不是好消息，因为对于特朗普政府， 大局就是确保有足够的资本流入到股市或美元等资产市场，为财政赤字融 资。” “他们必须通过升息和使用财政政策吸引越来越多的人投资美国股市 ，以保持最初的动能，从而做出平衡。这对于黄金利空。” 路透技术分析师王涛表示，由于现货金已经跌破1,265美元的支撑位 ，预计将跌至每盎司1,249美元。(完) (编译 侯雪萍/李春喜; 审校 张涛/王洋)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。