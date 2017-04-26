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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 16:08 BJT

全球金市：金价跌至两周低点，因风险胃纳改善且股市反弹

    路透4月26日 - 金价周三跌至两周低点，因对美国经济的乐观看法重
现令投资者选择股票等更具风险的资产，此外法国的政治不确定性消退，
亦削弱对避险资产的需求。
    
    0741 GMT，现货金      大致持平在1,263.53美元，早前则一度跌至
1,260.90美元的4月11日以来最低水平。
    
    美国期金       跌0.2%，至每盎司1,264.90美元。

    “过去两日，黄金上涨的动能实际上已经消退。我们可以看到，朝鲜
局势缓解以及法国选举结果公布之后，冒险意愿已经上升，”永丰金融集
团研究部主管涂国彬表示。
    
    “市场将返回最初的交易重心1,200-1,250美元区间。”
    
     美国官员说，特朗普政府将在其周三的税政原则要点中提议大幅调
降企业所得税率，并且大幅降低企业将海外获利汇回美国时应缴纳的税率
。            
    
    “对于黄金投资人而言，这可能不是好消息，因为对于特朗普政府，
大局就是确保有足够的资本流入到股市或美元等资产市场，为财政赤字融
资。”
    
    “他们必须通过升息和使用财政政策吸引越来越多的人投资美国股市
，以保持最初的动能，从而做出平衡。这对于黄金利空。”
    
    路透技术分析师王涛表示，由于现货金已经跌破1,265美元的支撑位
，预计将跌至每盎司1,249美元。(完) (编译 侯雪萍/李春喜; 审校 张涛/王洋)
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