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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 09:44 BJT

全球金市：金价脱离两周低位，对特朗普税改存疑并等待欧日央行会议

    路透4月27日 - 金价周四从上日触及的两周低位回升，因市场对美国总统特朗普的税改感到怀疑，同时市场在等待欧洲和日本央行会议。
    
    0115 GMT，现货金      跌0.1%至每盎司1,266.80美元，脱离上日触及的两周低位1,259.90美元。
    
    美国期金       攀升0.3%，至每盎司1,267.70美元。

    亚洲股市周四从近两年高位回落，因外界期待已久的美国税改计划未
能令投资者满意，但市场人气仍受到全球经济增长前景和欧洲政治风险担
忧减弱的支撑。
    
    美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国
的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的
第一步。            
    
    欧洲央行周四料坚定维持超宽松政策立场不变，但可能表示经济增长
前景好转，为发出最早在6月最终削减刺激的信号埋下伏笔。            
    
    随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央
行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。            
    
    美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜
放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。            
(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 白云/陈宗琦)
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