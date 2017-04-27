全球金市：金价脱离两周低位，对特朗普税改存疑并等待欧日央行会议

路透4月27日 - 金价周四从上日触及的两周低位回升，因市场对美国总统特朗普的税改感到怀疑，同时市场在等待欧洲和日本央行会议。 0115 GMT，现货金 跌0.1%至每盎司1,266.80美元，脱离上日触及的两周低位1,259.90美元。 美国期金 攀升0.3%，至每盎司1,267.70美元。 亚洲股市周四从近两年高位回落，因外界期待已久的美国税改计划未 能令投资者满意，但市场人气仍受到全球经济增长前景和欧洲政治风险担 忧减弱的支撑。 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国 的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的 第一步。 欧洲央行周四料坚定维持超宽松政策立场不变，但可能表示经济增长 前景好转，为发出最早在6月最终削减刺激的信号埋下伏笔。 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央 行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜 放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。 (完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 白云/陈宗琦)