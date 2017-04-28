全球金市：金价或创下七周以来最大单周跌幅

路透4月28日 - 金价周五基本持平，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，降低了对不生息资产黄金的需求。 0100 GMT，现货金 持稳于每盎司1,263.81美元。 金价有可能创下3月10日当周以来最大单周百分比跌幅，下跌约1.6%，但本月有可能实现约1.2%的涨幅。 美国期金 跌0.1%至每盎司1,264.90美元。 美元在周五亚洲交易时段小升，美元指数 涨0.2%至99.231。 欧洲央行周四坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标， 但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。 周四公布的欧盟数据显示，欧元区4月经济景气升至近10年最高水准 ，所有领域的信心均有改善，通胀预期则下降。此前分析师的预期是4月 经济景气几无变化。 美国资本财新订单3月增幅小于预期，但付运量连续第二个月增加， 表明随着能源领域的复苏，第一季企业投资加速增长。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量下降0.10%至853.36吨。 (完) (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰)