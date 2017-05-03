全球金市：金价徘徊在三周低点附近，因美联储加息预期提振美元

路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。

0717 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,254.36美元，周二曾触及4月10月以来的最低位1,251.37美元。

美国期金跌0.1%至每盎司1,255.40美元。

美联储会议将于周三结束，基本上预计将维持利率不变。不过联储可能把重点放在未来的升息上。

“美联储会议是下一个可能影响黄金走势的因素。金价很可能保持在1,245-1,265美元区间一段时间，除非市场从会议中获得重要信号，”澳洲ABC Bullion首席分析师Jordan Eliseo表示。

“朝鲜半岛局势有些缓和，这是为什么我们看到金价回落，这种状况看起来是健康的，因为市场已经拉伸有些过头，”Eliseo说。

“在全球股市走强的情况下，黄金很难突破1,250美元，”MKS PAMP Group资深贵金属交易员Sam Laughlin表示。