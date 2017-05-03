全球金市：金价徘徊在三周低点附近，因美联储加息预期提振美元

标题新闻：三菱东京日联银行总裁兼执行长Oyamada因健康原因将离职，由副总裁Mike接替-消息
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路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
0717 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,254.36美元，周二曾触及4月10月以来的最低位1,251.37美元。
美国期金跌0.1%至每盎司1,255.40美元。
美联储会议将于周三结束，基本上预计将维持利率不变。不过联储可能把重点放在未来的升息上。
“美联储会议是下一个可能影响黄金走势的因素。金价很可能保持在1,245-1,265美元区间一段时间，除非市场从会议中获得重要信号，”澳洲ABC Bullion首席分析师Jordan Eliseo表示。
“朝鲜半岛局势有些缓和，这是为什么我们看到金价回落，这种状况看起来是健康的，因为市场已经拉伸有些过头，”Eliseo说。
“在全球股市走强的情况下，黄金很难突破1,250美元，”MKS PAMP Group资深贵金属交易员Sam Laughlin表示。
路透技术分析师王涛表示，现货金可能再次测试位于1,249美元的支撑位，跌破这个水平的可能性很大，然后跌向位于1,228美元的下一道支撑位。(完) (编译 侯雪萍/李春喜 审校 王兴亚/王洋)
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整体乾散货运价指数降5点，或0.52%，报949点，为3月初以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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