全球金市：金价小涨，但可能录得11月以来单周最大跌幅

路透5月5日 - 现货金周五小涨，因欧元兑美元上涨；但金价可能录得11月以来单周最大跌幅，因法国政治风险减退，且市场预期美国可能6月就会升息。 0105 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,228.31美元，周四触及3月17日以来低位1,225.20美元。 本周金价可能跌逾3%，创11月11日止当周以来最大百分比降幅。 美国期金 持稳于每盎司1,228.60美元。 欧元兑美元周五在六个月高位附近交投，法国中间派候选人马克龙有 望赢得总统大选，这一预期给欧元带来支撑。 美国上周初请失业金人数大幅下降，续请失业金人数降至17年低点， 表明劳动力市场收紧，可以让美国联邦储备理事会(美联储)在下月升息。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量下降0.03%至853.08吨，周三为853.36吨。 世界黄金协会(WGC)周四在一份报告中表示，各国央行第一季对黄金 的需求触及近六年最低，因中国买盘枯竭，这导致整体黄金需求同比下降 18%。 (完) (编译 张若琪/杜明霞；审校 李婷仪/戴素萍)