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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 09:50 BJT

全球金市：金价从八周低位小升，因美元走低

路透5月10日 - 金价周三从昨日所及的八周低位小升，因美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米后美元下挫；但美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息的预期使得金价持续承压。

0105GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,221.82美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。

美国期金上涨0.5%，至每盎司1,221.80美元。

美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。

围绕朝鲜(北韩)可能再次进行武器测试的担忧重燃，这亦支撑金价。

朝鲜驻英国大使Choe Il周二接受Sky News采访时说，朝鲜准备进行第六次核试验。朝鲜问题观察人士称该国可能进行核试验，但Choe Il的言论提醒市场，最近暂时平静的朝鲜半岛局势的紧张情况可能升级。

但美国下个月可能收紧货币政策的预期拖累金价。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，美国4.4%的失业率已经低于自然均衡水平，如果低于4%可能令经济过热，促使美联储加速升息。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，失业率下滑意味着调整货币政策“至关重要”。

汤森路透GFMS周二指出，随着钯金的市场供应缺口突破一年100万盎司，铂金与钯金价格将达到齐平，但还需要一段时间才会出现。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 张若琪/白云)
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