全球金市：金价从八周低位小升，因美元走低

中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
路透5月10日 - 金价周三从昨日所及的八周低位小升，因美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米后美元下挫；但美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息的预期使得金价持续承压。
0105GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,221.82美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。
美国期金上涨0.5%，至每盎司1,221.80美元。
美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。
围绕朝鲜(北韩)可能再次进行武器测试的担忧重燃，这亦支撑金价。
朝鲜驻英国大使Choe Il周二接受Sky News采访时说，朝鲜准备进行第六次核试验。朝鲜问题观察人士称该国可能进行核试验，但Choe Il的言论提醒市场，最近暂时平静的朝鲜半岛局势的紧张情况可能升级。
但美国下个月可能收紧货币政策的预期拖累金价。
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，美国4.4%的失业率已经低于自然均衡水平，如果低于4%可能令经济过热，促使美联储加速升息。
美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，失业率下滑意味着调整货币政策“至关重要”。
汤森路透GFMS周二指出，随着钯金的市场供应缺口突破一年100万盎司，铂金与钯金价格将达到齐平，但还需要一段时间才会出现。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 张若琪/白云)
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台
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