全球金市：金价持坚，因美国政治忧虑提供支撑

标题新闻：日本气象厅称初步测定九州岛和四国岛的海峡发生5级地震，无即时损毁报告和海啸预警
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* 华盛顿的政治闹剧令投资者感到不安
* 周四金价录得一个月来最大单日升幅
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
1852 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,228.01美元，徘徊在100日移动均线附近。前日金价升0.5%，为一个月来最大单日升幅 。
美国期金收高0.3%，报1,227.70美元。
“政治不确定性仍然支撑金价，”ETF Securities分析师Martin Arnold举例称，FBI局长科米遭解职，英国大选等带来不确定。
但美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在6月升息的预期限制金价升幅。
根据CME Group的FedWatch，交易员预计6月升息的可能性为100%。
全球股市在接近纪录高位处升势停歇，因美国零售销售数据表现一般，对中国银行系统的担忧促使投资者锁定近期利润，推低美债收益率和美元。
“金价在一条上升趋势线找到技术支撑，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada称。
“但由于长期看跌趋势线仍在，且金价近期跌穿重要技术位50日和200日移动均线，尽管出现反弹，但阻力最小的路劲仍然是下行。”
其它贵金属，现货银升0.7%，报16.41美元，铂金 下跌0.1%，报913.65美元，本周两种贵金属均录得四周来首周上涨。
钯金涨0.2%，报803美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 26 192.0 1 * 7月 195.5 136 192.7 11 * 8月 196.7 242 194.8 59 * 9月 193.6 381 191.9 51 * 10月 191.4 686 189.5 97 * 11月 190.3 7262 188.7 856 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0