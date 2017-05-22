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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 03:56 BJT

全球金市：金价延续升势，因特朗普政治风波和欧元大涨提供支撑

    * 美元跌至六个月低点，因欧元大涨
    * 特朗普政治风波令升息预期降温
    * 金价净多头降至两个月最少
    * 银价升至三周高位，钯金触及两个月低点

    路透纽约/伦敦5月22日 - 金价在上周录得五周来最大周线升幅后，
周一延续涨势，因美元兑欧元下挫，且美国政治风波助燃了对黄金的避险
需求，且令美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期降温。
    
    1905GMT，现货金      升0.5%，报每盎司1,260.96美元，美国期金<
GCcv1>收高0.6%至每盎司1,261.40美元。
    
    上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯
串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承
诺的财政刺激措施的能力。
    
    这促使投资人涌入黄金等避险资产，并拖累美股、美元和美国公债收
益率下滑，持有非孽息黄金的机会成本降低，令黄金对其他货币持有人而
言更为便宜。
    
    美股周一上涨，但美债收益率变动不大，美元挫至六个月低点，因在
德国总理梅克尔表示，欧元对德国而言“太疲弱”后，欧元兑美元大涨。
    
    德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，金市投资人关注华府消
息。
    
    今年的票委达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储年底前应继续加
息，但他还未准备好对达到通胀目标宣称胜利。
    
    其他贵金属中，现货银      攀升1.9%至每盎司17.14美元，盘中升
至三周高位17.21美元。
    
    铂金(白金)      升0.5%至942.90美元，钯金      升1.44%至770.4
0美元，盘中挫至3月15日来最低的748.97美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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