全球金市：金价延续升势，因特朗普政治风波和欧元大涨提供支撑

* 美元跌至六个月低点，因欧元大涨 * 特朗普政治风波令升息预期降温 * 金价净多头降至两个月最少 * 银价升至三周高位，钯金触及两个月低点 路透纽约/伦敦5月22日 - 金价在上周录得五周来最大周线升幅后， 周一延续涨势，因美元兑欧元下挫，且美国政治风波助燃了对黄金的避险 需求，且令美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期降温。 1905GMT，现货金 升0.5%，报每盎司1,260.96美元，美国期金< GCcv1>收高0.6%至每盎司1,261.40美元。 上周金价大涨2.2%，因对美国总统特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯 串通，以及他撤掉前联邦调查局(FBI)局长科米，令投资人担心他推进承 诺的财政刺激措施的能力。 这促使投资人涌入黄金等避险资产，并拖累美股、美元和美国公债收 益率下滑，持有非孽息黄金的机会成本降低，令黄金对其他货币持有人而 言更为便宜。 美股周一上涨，但美债收益率变动不大，美元挫至六个月低点，因在 德国总理梅克尔表示，欧元对德国而言“太疲弱”后，欧元兑美元大涨。 德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，金市投资人关注华府消 息。 今年的票委达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储年底前应继续加 息，但他还未准备好对达到通胀目标宣称胜利。 其他贵金属中，现货银 攀升1.9%至每盎司17.14美元，盘中升 至三周高位17.21美元。 铂金(白金) 升0.5%至942.90美元，钯金 升1.44%至770.4 0美元，盘中挫至3月15日来最低的748.97美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)