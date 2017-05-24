全球金市：金价持稳，投资者等待美联储政策线索

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开支。 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经 注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触 ；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋 于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。 英国首相特雷莎梅在电视声明中称，曼彻斯特演唱会袭击自杀炸弹发 生后英国已将安全受到威胁的水平从“严峻”提高到“紧急”，并表示武 装部队将加强重要城市的安保，并可能为演唱会和体育赛事等公众活动安 排军人保卫。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周二其黄金 持仓量下降0.59%至847.45吨。 印度2017年下半年需求高峰期黄金进口可能大降，此前珠宝商在国内 销售税7月1日生效前大量补充库存。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 张若琪/杜明霞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为