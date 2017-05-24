全球金市：金价持稳，投资者等待美联储政策线索

路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开支。 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经 注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触 ；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋 于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。 英国首相特雷莎梅在电视声明中称，曼彻斯特演唱会袭击自杀炸弹发 生后英国已将安全受到威胁的水平从“严峻”提高到“紧急”，并表示武 装部队将加强重要城市的安保，并可能为演唱会和体育赛事等公众活动安 排军人保卫。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周二其黄金 持仓量下降0.59%至847.45吨。 印度2017年下半年需求高峰期黄金进口可能大降，此前珠宝商在国内 销售税7月1日生效前大量补充库存。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫；审校 张若琪/杜明霞)