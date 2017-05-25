全球金市：金价持稳，因美联储会议记录令美元承压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
利率上升往往会提振美元，并推高公债收益率，加大持有不生息资产黄金的机会成本，从而令金价承压。
0728GMT，现货金几无变动报每盎司1,257.90美元。周三金价涨约0.6%。
美国期金上涨0.4%，报每盎司1,258美元。
“我并不认为美联储公布会议记录后，市场认为再升息两次的看法已经改变，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。
“联邦公开市场的看法不是很强烈，因此黄金未做出反应，”她并称。
根据CME Group的FedWatch，联邦基金期货走势暗示，交易员仍认为美联储在6月13-14日会议上升息的可能性为83%。
“我们认为黄金对美联储升息前景的承受力非常好，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
路透技术分析师王涛表示，现货金预计将测试1,264美元的阻力位，若突破该水平，可能涨至下一道阻力位1,276。(完) (编译 汪红英/李春喜; 审校 王颖/刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为