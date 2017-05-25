全球金市：金价持稳，因美联储会议记录令美元承压

路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。

美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

利率上升往往会提振美元，并推高公债收益率，加大持有不生息资产黄金的机会成本，从而令金价承压。

0728GMT，现货金几无变动报每盎司1,257.90美元。周三金价涨约0.6%。

美国期金上涨0.4%，报每盎司1,258美元。

“我并不认为美联储公布会议记录后，市场认为再升息两次的看法已经改变，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

“联邦公开市场的看法不是很强烈，因此黄金未做出反应，”她并称。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金期货走势暗示，交易员仍认为美联储在6月13-14日会议上升息的可能性为83%。

“我们认为黄金对美联储升息前景的承受力非常好，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。