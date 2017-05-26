全球金市：金价触及5月1日以来最高，因政治不确定性

* 第一季美国经济增长1.2%－数据 * 银价和钯金录得本月最大周度升幅 路透纽约/伦敦5月26日 - 金价周五升至近四周最高，因政治不确定 性促使投资者选择黄金，而不是股票等风险更大的资产。 “特朗普和美国政府方面的政治噪音，市场整体上有一定的不确定因 素，这支撑了金价，股市也下跌，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。 周五在意大利西西里召开的七国集团峰会上，全球富裕国家领袖面对 与特朗普的艰难对话，此前一天这位美国总统抨击了北大西洋公约组织(N ATO)同盟，谴责了德国的贸易政策。 在政治和金融市场出现不确定时，黄金通常是受到青睐的投资。 1819 GMT，现货金 升1.1%，报每盎司1,268.69美元， 为5月1 日以来最高。本周升约1%，为连续第三周上涨。美国期金 收高0.9 %，报1,268.10美元。 许多交易员由于美国和英国的阵亡将士纪念日长周末而离席，许多金 融市场下周一闭市，美国金市将提前收市。 周五发布的数据显示，美国第一季经济增长年率为1.2%，高于上月报 告的0.7%，这对美元构成支撑。 其它贵金属，现货铂金 攀升1.1%，报956.99美元，为一个月来 最高。本周铂金升1.8%。 现货银 升1.3%，报17.33美元，本周将升3.1%，为4月中以来的 最大周度升幅。 现货钯金 升2.2%，报788.10美元，本周升3.8%，为本月的第一 个周线升幅。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)