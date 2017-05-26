全球金市：金价触及5月1日以来最高，因政治不确定性

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 第一季美国经济增长1.2%－数据 * 银价和钯金录得本月最大周度升幅 路透纽约/伦敦5月26日 - 金价周五升至近四周最高，因政治不确定 性促使投资者选择黄金，而不是股票等风险更大的资产。 “特朗普和美国政府方面的政治噪音，市场整体上有一定的不确定因 素，这支撑了金价，股市也下跌，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。 周五在意大利西西里召开的七国集团峰会上，全球富裕国家领袖面对 与特朗普的艰难对话，此前一天这位美国总统抨击了北大西洋公约组织(N ATO)同盟，谴责了德国的贸易政策。 在政治和金融市场出现不确定时，黄金通常是受到青睐的投资。 1819 GMT，现货金 升1.1%，报每盎司1,268.69美元， 为5月1 日以来最高。本周升约1%，为连续第三周上涨。美国期金 收高0.9 %，报1,268.10美元。 许多交易员由于美国和英国的阵亡将士纪念日长周末而离席，许多金 融市场下周一闭市，美国金市将提前收市。 周五发布的数据显示，美国第一季经济增长年率为1.2%，高于上月报 告的0.7%，这对美元构成支撑。 其它贵金属，现货铂金 攀升1.1%，报956.99美元，为一个月来 最高。本周铂金升1.8%。 现货银 升1.3%，报17.33美元，本周将升3.1%，为4月中以来的 最大周度升幅。 现货钯金 升2.2%，报788.10美元，本周升3.8%，为本月的第一 个周线升幅。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为