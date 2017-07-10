全球金市：现货金价格持稳在四个月低位附近

路透班加罗尔7月10日 - 金价周一早盘持稳，在四个月低位附近徘徊，之前美国公布的就业数据强于预期，表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在货币紧缩问题上维持原立场不变。 0051 GMT，现货金 接近持平，报每盎司1,213.16美元。金价上周跌逾2%，上周五更是触及3月15日以来最低水平。 美国8月期金 涨0.3%至每盎司1,212.80美元。 美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工 人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美国联邦储备理事会(美联储/ FED)进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。 美联储周五在给国会的半年度报告中称，美国经济继续创造就业岗位 ，并稳步增长，投资和消费者信心健康，金融市场风险迹象“适度”。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金 持仓量减少0.63%至835.35吨，周四为840.67吨。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月3日止当周，对 冲基金和基金经理连续第四周削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白 银净多仓。 美联储周五发布的报告显示，该央行认为美国债市可能面临风险，包 括长期公债收益率跳升和货币市场基金抛售公债和机构债等风险。 (完) (编译 王颖/杜明霞；审校 白云/戴素萍)