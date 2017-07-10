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全球金市：现货金价格持稳在四个月低位附近
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2017年7月10日 / 凌晨1点22分 / 2 天前

全球金市：现货金价格持稳在四个月低位附近

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月10日 - 金价周一早盘持稳，在四个月低位附近徘徊，之前美国公布的就业数据强于预期，表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将在货币紧缩问题上维持原立场不变。
    
    0051 GMT，现货金      接近持平，报每盎司1,213.16美元。金价上周跌逾2%，上周五更是触及3月15日以来最低水平。
    
    美国8月期金       涨0.3%至每盎司1,212.80美元。

     美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工
人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美国联邦储备理事会(美联储/
FED)进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。            
    
    美联储周五在给国会的半年度报告中称，美国经济继续创造就业岗位
，并稳步增长，投资和消费者信心健康，金融市场风险迹象“适度”。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周五黄金
持仓量减少0.63%至835.35吨，周四为840.67吨。            
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月3日止当周，对
冲基金和基金经理连续第四周削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白
银净多仓。
    
    美联储周五发布的报告显示，该央行认为美国债市可能面临风险，包
括长期公债收益率跳升和货币市场基金抛售公债和机构债等风险。            
(完) (编译 王颖/杜明霞；审校 白云/戴素萍)

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