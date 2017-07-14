全球金市：金价触及近两周高位，因此前发布的美国数据令人失望

* 美国发布数据后金价急升至7月3日以来最高 * 基金卖出银，但ETF投资者持续买入银 * 钯金本周升3% 路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周五攀升1.4%，至近两周以来最高水 平，此前发布的数据直指美国通胀疲弱，确认了对今年联储再次升息的质 疑。 6月美国消费者物价持平，零售销售连续第二个月下跌。在弱于预期 的数据发布后，公债收益率下跌，美元指数 跌至2016年9月以来最 低水平。 1901 GMT，现货金 升0.96%，报每盎司1,228.61美元，盘中高 见1,232.76美元。本周势将上涨1.3%，为5月中以来的最大周度升幅。 美国数据增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)因缺少通胀迹象， 可能放缓继续升息步伐的预期。此前一些投资人预计今年将再升息一次。 美联储主席叶伦本周对美国国会的讲话“比预想得更鸽派”，High R idge Futures金属交易董事David Meger称。 周五的数据“确认了延后升息”的预期，他表示，“我们认为贵金属 会受此提振”。 交投最活跃的美国8月期金 收高10.20美元，或0.84%，报每盎 司1,227.50美元。该合约本周升1.5%，为六周来的首周上涨。 全球最大黄金支持上市交易基金 持金量下跌0.43%，从周三的83 2.39吨下降至周四的828.84吨。 银价 升1.79%，报每盎司15.94美元，本周将升2.3%。对于银， 基金大多抛售处于纪录高位的多头头寸，但上市交易基金投资者最近在买 入，两者的做法大相径庭，盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。 钯金 升0.81%，报每盎司858.65美元，本周将升2.4%；铂金XP T=升1.68%，报每盎司916.65美元，本周将升1.5%。(完) (编译 刘静；审校 李军)