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全球金市：金价触及近两周高位，因此前发布的美国数据令人失望
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2017年7月14日 / 晚上8点01分 / 14 小时前

全球金市：金价触及近两周高位，因此前发布的美国数据令人失望

路透新闻部

1 分钟阅读

    * 美国发布数据后金价急升至7月3日以来最高
    * 基金卖出银，但ETF投资者持续买入银
    * 钯金本周升3%

    路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周五攀升1.4%，至近两周以来最高水
平，此前发布的数据直指美国通胀疲弱，确认了对今年联储再次升息的质
疑。
    
     6月美国消费者物价持平，零售销售连续第二个月下跌。在弱于预期
的数据发布后，公债收益率下跌，美元指数      跌至2016年9月以来最
低水平。
    
    1901 GMT，现货金      升0.96%，报每盎司1,228.61美元，盘中高
见1,232.76美元。本周势将上涨1.3%，为5月中以来的最大周度升幅。
    
    美国数据增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)因缺少通胀迹象，
可能放缓继续升息步伐的预期。此前一些投资人预计今年将再升息一次。
    
    美联储主席叶伦本周对美国国会的讲话“比预想得更鸽派”，High R
idge Futures金属交易董事David　Meger称。
    
    周五的数据“确认了延后升息”的预期，他表示，“我们认为贵金属
会受此提振”。
    
    交投最活跃的美国8月期金       收高10.20美元，或0.84%，报每盎
司1,227.50美元。该合约本周升1.5%，为六周来的首周上涨。
    
    全球最大黄金支持上市交易基金     持金量下跌0.43%，从周三的83
2.39吨下降至周四的828.84吨。
    
    银价      升1.79%，报每盎司15.94美元，本周将升2.3%。对于银，
基金大多抛售处于纪录高位的多头头寸，但上市交易基金投资者最近在买
入，两者的做法大相径庭，盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。
    
    钯金      升0.81%，报每盎司858.65美元，本周将升2.4%；铂金XP
T=升1.68%，报每盎司916.65美元，本周将升1.5%。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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