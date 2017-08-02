全球金市：金价接近七周高位，投资者关注美联储动向

* 美元续跌至15个月低位

* 投资者等待周五出炉的美国就业报告

* SPDR Gold Trust持金量7月下降逾7%

路透纽约/伦敦8月2日 - 金价周三上涨，接近七周高位，因美元跌至15个月低位，美国数据显示，7月新增就业岗位少于预期，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来几个月升息的可能性受到质疑。

1750 GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,270.43美元，略低于周二触及的6月14日以来最高的1,273.97美元。

美国期金收跌0.08%，报1,278.40美元。

“这是我一段时间以来看到的较淡静的交易日之一，部分因为市场等待就业报告，”LOGIC Advisors联合创始人Bill O'Neill称，他指出金价在约1,280美元将遇到技术阻力。

美元指数跌至15个月低位，因交易员关注对美国今年再升息一次的疑虑。

一份报告显示，7月美国民间雇主新增17.8万个就业岗位，低于经济学家的预期。

投资者等待周五出炉的更全面的非农就业报告，以寻找美联储政策意向的更清晰迹象。

三菱商事分析师Jonathan Butler称，虽然就业数据疲弱可能会削弱美联储大举升息的可能性，但金价仍可能因联储计划缩表而承压。

实货黄金需求疲弱。7月，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量下跌逾7%，为2013年4月以来的最大月度降幅。

银价上涨0.1%，报每盎司16.69美元，盘中触及6月29日以来最高。

铂金上升0.2%，报每盎司945.20美元，盘中升至6月14日以来最高的951.40美元，接近200日移动均线。

钯金涨0.2%，报每盎司893.50美元，盘中升至6月13日以来最高的906美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)