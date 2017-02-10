强劲的美国数据将金价从三个月高位拉回

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周四从昨日触及的三个月高位回落，此前美国公布的数据强劲，直指经济增强，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的可能性上升。
数据显示，美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，批发销售录得2011年以来最大升幅，显示国内需求增强提振了对经济的信心。
数据推高美元指数和美国公债收益率。
2053 GMT，现货金跌0.85%，报每盎司1,231.03美元，美国期金收低0.2%，报1,236.80美元。
“如果投资人原本指望美联储会更松懈、利率会保持较低水准更长时间，那么今日的数据令局面模糊了。”法国兴业银行的Robin Bhar称。
另外今年的票委，芝加哥联储总裁埃文斯对记者表示，预计今年升息三次是合理的。
Bhar称，随着周三金价触及11月11日来最高的1,244.67美元，部分投资人转趋谨慎，获利了结。
世界最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周三连续第六日上升。
其他贵金属中，铂金下滑0.2%，报1,012.99美元，盘中触及10月3日以来最高的1,028.50美元。现货银跌0.9%，报每盎司17.62美元。钯金升0.2%，报770美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)