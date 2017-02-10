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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 08:43 BJT

强劲的美国数据将金价从三个月高位拉回

路透纽约/伦敦2月9日 - 金价周四从昨日触及的三个月高位回落，此前美国公布的数据强劲，直指经济增强，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息的可能性上升。

数据显示，美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，批发销售录得2011年以来最大升幅，显示国内需求增强提振了对经济的信心。

数据推高美元指数和美国公债收益率。

2053 GMT，现货金跌0.85%，报每盎司1,231.03美元，美国期金收低0.2%，报1,236.80美元。

“如果投资人原本指望美联储会更松懈、利率会保持较低水准更长时间，那么今日的数据令局面模糊了。”法国兴业银行的Robin Bhar称。

另外今年的票委，芝加哥联储总裁埃文斯对记者表示，预计今年升息三次是合理的。

Bhar称，随着周三金价触及11月11日来最高的1,244.67美元，部分投资人转趋谨慎，获利了结。

世界最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周三连续第六日上升。

其他贵金属中，铂金下滑0.2%，报1,012.99美元，盘中触及10月3日以来最高的1,028.50美元。现货银跌0.9%，报每盎司17.62美元。钯金升0.2%，报770美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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