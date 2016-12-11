金价跌至10个月低位 因美元上涨和利率前景

路透纽约12月9日 - 金价周五跌至10个月来最低，因美元和全球股市上涨；金价势将录得连续第五周周线下挫，因预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于下周升息。

1948 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,158.54美元， 盘中跌至2月初以来最低的1,156.05美元，当时美国10年期公债收益率触及盘中高位。

美国2月期金收跌0.9%，报1,161.90美元。

金价本周将下跌1.6%，因美国公债收益率上涨，此前特朗普胜选导致市场猜测，新政府将增加基建支出，进而推高通胀。

分析师称，持有黄金没有利息收入，美债收益上涨被认为对黄金不利，因这被看做是美联储将于明年继续升息的关键暗示。

“技术上看，趋势可能仍偏空，即使进一步调整的空间很明显地减弱，此前价格从7月触及的两年高位已经下跌了200美元，”ActivTrades 首席分析师Carlo Alberto de Casa称。

“短期内的支撑在1,145-1,150美元，阻力位在1,200美元。”

美股跟随欧股走势上涨，欧元兑美元下挫，此前欧洲央行周四决定延长了刺激计划。

CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示， 交易员预计12月13-14日会议上上调利率25个基点的可能性为98%，明年6月前至少再上调25个基点的可能性为约50%。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量自11月以来已经累积下跌了近9%，势将录得连续第五周下降。

现货银下跌1.3%，报每盎司16.78美元，现货铂金下跌 2.6%，报913.75美元，为一个月来的最低。

现货钯金转跌0.1%，报734.90美元。(完)