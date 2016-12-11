金价跌至10个月低位 因美元上涨和利率前景

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月9日 - 金价周五跌至10个月来最低，因美元和全球股市上涨；金价势将录得连续第五周周线下挫，因预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于下周升息。
1948 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,158.54美元， 盘中跌至2月初以来最低的1,156.05美元，当时美国10年期公债收益率触及盘中高位。
美国2月期金收跌0.9%，报1,161.90美元。
金价本周将下跌1.6%，因美国公债收益率上涨，此前特朗普胜选导致市场猜测，新政府将增加基建支出，进而推高通胀。
分析师称，持有黄金没有利息收入，美债收益上涨被认为对黄金不利，因这被看做是美联储将于明年继续升息的关键暗示。
“技术上看，趋势可能仍偏空，即使进一步调整的空间很明显地减弱，此前价格从7月触及的两年高位已经下跌了200美元，”ActivTrades 首席分析师Carlo Alberto de Casa称。
“短期内的支撑在1,145-1,150美元，阻力位在1,200美元。”
美股跟随欧股走势上涨，欧元兑美元下挫，此前欧洲央行周四决定延长了刺激计划。
CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示， 交易员预计12月13-14日会议上上调利率25个基点的可能性为98%，明年6月前至少再上调25个基点的可能性为约50%。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量自11月以来已经累积下跌了近9%，势将录得连续第五周下降。
现货银下跌1.3%，报每盎司16.78美元，现货铂金下跌 2.6%，报913.75美元，为一个月来的最低。
现货钯金转跌0.1%，报734.90美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。