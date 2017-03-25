金价连续第二周上涨 因美元受医保议案投票拖累下挫

路透纽约/伦敦3月24日 - 金价周五上涨，录得连续第二周周线升幅，因对美国总统特朗普推动众议院立法能力的担忧压低美元，令黄金对其它货币持有者更加便宜。

在医保议案投票前，美元兑一篮子货币仍处于接近七周低位。

金价得益于本周美元、美债收益率和美股的下跌，因特朗普在通过医保议案立法方面遇到困难，打击了对其兑现税改和增加投资承诺的信心。

1810 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,247.66美元， 本周升1.6%，周四触及2月28日以来最高的1,253.12美元。前周升近2%。

美国期金收于1,248.50美元。

“随着议案不会通过的可能性越来越大，金价表现越来越好，整体上受此驱动，”LOGIC Advisors联合创始人Bill O'Neill称。

分析师称，议案未获通过能够将推动金价升穿1,250美元左右的技术阻力位。

除了众议院投票外，市场焦点是美国联邦储备委员会(FED/美联储)三位官员周五的讲话。

圣路易斯联储总裁布拉德周五称，今年仅再升息一次是合适的。纽约联储总裁杜德利称，“微小的”政策变化是必要的。

现货银升1%，报每盎司17.91美元。铂金升0.6%，报每盎司964.50美元。

钯金升1.4%，报每盎司810美元，稍早触及两年高位的815.40美元。(完)