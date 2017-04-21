金价持稳 法国大选前受美元走软支撑

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约/伦敦4月20日 - 金价继昨日录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过，今日市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。
民调显示，在本周末举行的法国大选中，极右翼和极左翼候选人均有可能进入第二轮投票，不过，中间派候选人马克龙支持率领先。欧元兑美元升至三周高位。
1832 GMT，现货金上扬0.16%，报每盎司1,281.02美元。金价周一触及五个月高位1,295.42美元后回落，本周可能收跌，之前连涨五周。
美国6月期金收涨0.03%，报每盎司1,283.80美元。
“尽管动能为上行，但有其他一些因素阻碍金价在目前水平快速上行，市场人气仍然是未来将有更加强劲的美国数据出炉，收益率可能会攀升。这可能会限制金价的上行空间，”荷银分析师Georgette Boele说。
对股市的胃纳不断改善也损及对黄金的避险需求，她说。欧洲和美国股市均小涨。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares的数据显示，其持金量周三增加11.8吨，为9月以来最大单日增幅。
其它金属方面，现货钯金今日涨幅最大，急升3.2%，报每盎司799.58美元，有望录得2月初以来最大单日涨幅。
现货银跌0.4%，报每盎司18.01美元。现货铂金上扬1.1%，报每盎司973.24美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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