金价回落 但钯金急升7%至16年高位

路透纽约/伦敦6月9日 - 金价周五下跌约1%，因美元走强。钯金急升逾7%，交易商称，因投机需求急增，迫使工业用户结清空头头寸。

钯金触及16年最高，因空头回补涨势推动其升穿长期技术阻力位。

钯金市场上出现现货溢价可能表明近期供应短缺。最近一段时间，现货溢价扩大，引发一波买盘。

这推动钯金价格升穿16年下行趋势线切入位868美元，引发进一步升势，并触及2001年初以来最高每盎司914.70美元。1902 GMT，现货钯金报每盎司889.50美元，劲扬4.3%。

“今日钯金市场走势背后的原因是工业需求良好，以及今年市场供应可能严重短缺，最主要的原因是，遭遇了投机需求的挤轧，”Mitsubishi分析师Jonathan Butler说。

金价连跌第三天，因英国首相特雷莎·梅领导的保守党未能在大选中获得明确多数，拖累英镑大跌，从而推高美元指数至5月底以来最高。

现货金跌0.7%，报每盎司1,270.17美元。美国8月期金收报每盎司1,271.40美元，本周下跌近1%，为五周来首周下跌。

英镑计价的黄金攀升至近两个月高位1,007.98英镑，因英镑骤降多达2.5%。

其它贵金属方面，现货银跌1%，报每盎司17.21美元。现货铂金涨0.8%，报每盎司939.25美元。(完)