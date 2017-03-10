金价触及五周低位 预计将进一步下跌

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦3月9日 - 金价周四连续第六个交易日下跌，触及五周低位，分析师预计金价仍将进一步下跌，因投资者越来越确信，美国本月将升息。
2001 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,202.11美元，盘中跌至2月1日以来最低的1,201.02美元。
美国期金收跌0.5%，报1,203.20美元。
强劲的经济数据，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员发表的讲话，都强化了3月升息的预期。
“金价会进一步下跌，因更多的确认市场预期的消息会出来，”Natixis金属分析师Bernard Dahdah称。
“金价在未来几天跌穿1,200美元不足为奇。”
周三发布的美国2月民间就业报告显示，就业岗位增幅达到逾一年最大。
投资者等待将于周五发布的非农就业报告数据，以进一步寻找美国经济力道的线索，此前美联储主席叶伦在上周称，如果就业和通胀数据持坚，美联储将升息。
其它贵金属，现货银下跌1.6%，报每盎司16.95美元，盘中触及1月27日以来最低的16.91美元。
现货铂金下跌0.9%，报935.90美元，盘中跌至1月4日以来最低的929.25美元。现货钯金下滑2.8%，报747.20美元，盘中跌至2月6日以来最低的744.60美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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