金价触及一个月高位 因市场对特朗普政策疑虑打击美元和股市

路透纽约/伦敦3月27日 - 金价周一反弹逾1%，此前美国总统特朗普的医改议案在上周五被迫搁浅，市场质疑他推进税改和支出计划的能力。

美元兑一篮子货币跌至四个月低位，股市和美国较长期公债收益率下滑，但收复了失地，因投资者仍希望特朗普能提振经济。

1828 GMT，现货金升1%，报每盎司1,256.02美元，盘中高见一个月高位的1,261.03美元，但一个月内第二次未能持于200日移动均线切入位之上。

美国4月期金收高0.6%，报1,255.70美元。

“这完全受美元走软驱动，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“基于特朗普通胀预期的交易在取代奥巴马医保努力失利后出脱了。

”

分析师称，收于位于1,259美元的200日移动均线切入位之上，将刺激后续买盘。

上周五，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold持金量减少1.8吨。

美国商品期货交易委员会上周五的数据显示，截至3月21日当周，对冲基金和货币经理增加了黄金的净多头头寸，此前两周为减持。

香港政府统计处周一数据显示，今年2月自香港流入中国内地的黄金量，由1月份的两年半来最少，显着回升50.8%。

现货银收高1.8%，报每盎司18.06美元，脱离了稍早的三周高位18.12美元。

现货铂金升0.5%，报965.50美元，盘中高见982.60美元的三周高位，50日和200日移动均线在此水平聚合。

钯金下跌1.7%，报795.10美元，上周五触及两年高位的815.40美元。(完)