金价从接近一个月高位下跌 因美元和美债收益率上升

路透纽约/伦敦3月28日 - 金价周二在升至接近前日触及的一个月高位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。

金价稍早上涨，受到美国政经不确定性及美元下跌预期支撑。

1834 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触及一个月高位1,261.03美元。美国期金收跌0.01%，报1,255.60美元。

“我们看见投资者离开金市，重返股市，”RJO Futures高级商品经纪商Phillip Streible称。他还补充道，获利回吐也增加了金价压力。

“美元指数和股市现在对金价走势的影响最大。”

美元指数从周一触及的四个月低位反弹，10年期美债收益率和美股指数也续升。

金价在1,260美元附近的接近200日移动均线切入位遇到技术阻力，预计在约1,245美元附近的费波纳奇回档位将得到支撑。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares周一持金量增加2.7吨，反映出投资者对黄金的需求强劲。

其它贵金属，现货银升0.1%，报每盎司18.09美元，盘中高见3月2日以来最高的18.23美元。现货铂金下跌1.4%，报949.95美元。

钯金跌0.6%，报每盎司788.22美元。上周触及815.40美元的去年3月以来最高，因预计汽车制造商的需求增加。

但分析师认为基本面不能支撑当前价位。

“美国汽车销售停滞不前，库存在增加，经销商在加大促销力度，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。(完)