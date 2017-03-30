金价因英国正式启动脱欧微升 美元走坚限制升幅

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
1827 GMT，现货金升0.05%，报每盎司1,252.2美元，美国期金收跌0.2%，报1,253.70美元。
“特朗普再通胀行情有很多不确定性，此前替换奥巴马医保的议案遇挫，欧洲也有很多不确定性，如法国即将大选，英国脱欧磋商正式启动等，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。
“黄金的整体走势仍向好，下跌将被看做是买入机会，”他称。
英国首相特雷莎·梅周三正式提交脱欧文件，启动了长达两年的脱欧谈判，这将是对欧盟凝聚力的一个考验。
美元走强，限制了金价升幅。美元连续第三日上涨，此前芝加哥联储总裁埃文斯称，他支持今年再升息一到两次。
SPDR Gold Trust持金量周二减少1.8吨。
其它贵金属，钯金下跌0.7%，报每盎司786.75美元，盘中升至上周五触及的两年高位815.40美元。
现货银收高0.2%，报每盎司18.19美元，盘中升至3月2日以来最高的18.24美元。
铂金升0.3%，报每盎司949.35美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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