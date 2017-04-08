金价升至五个月高位 但美元走高限制涨幅

路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。

3月美国雇主新增就业岗位为10个月来最少，提振金价，因黄金在低利率环境下对投资者具有吸引力。

1844 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期金收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。

投资者寻求避险也支撑金价，此前美国对叙利亚的一个空军基地发射了巡航导弹，导致美国与俄罗斯和伊朗的紧张关系升级。

但盘中稍晚，避险需求消退，美元指数升至三周高位。

从技术面角度看，金价前日未能突破200日移动均线，但今日盘中涨穿该关键技术水平，测试了2月28日以来高点1,264美元的阻力位。

MKS PAMP分析师Tim Brown称，如果金价在1,260美元之上盘整，可能是进一步上涨的催化剂。

现货银下跌1.4%，报每盎司17.97美元，盘中触及2月27日以来最高的18.47美元，将录得四周来的第一个周线下滑。

铂金跌0.4%，报952.50美元，钯金也下跌0.4%，报799.90美元。(完)