金价缩减涨幅 本周有望创六个月最大跌幅

路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。

尽管美国就业数据大幅反弹，美元兑欧元仍触及约六个月来最低，因数据未能撼动法国大选第二轮投票前投资者对欧元的乐观情绪。

1835 GMT，现货金上扬0.05%，报每盎司1,227.89美元，但本周将下跌3.2%，创11月以来最大周跌幅。美国6月期金收跌0.14，报每盎司1,226.90美元。

“美国就业数据强于预期，”ABN Amro的分析师Georgette Boele说，“这仅给金价构成微弱的压力，因为美元并未大涨。”

金价周四跌至近七周最低1,225.20美元，因美联储在周三公布的政策声明中淡化了今年升息计划面临的威胁，支持了6月再升息一次的预期。

对法国极右翼总统候选人勒庞胜选的担忧大大减退。预计在周日进行的第二轮投票中，投资者青睐的独立候选人马克龙可能当选。对勒庞胜选的担忧在过去一个月提振金价。

现货银上扬0.2%，报每盎司16.31美元，本周有望下跌5.4%。

现货铂金升1.1%，报每盎司909.10美元，本周有望收跌4%。现货钯金跳升1.2%，报每盎司814美元。铂金和钯金价差接近15年最窄，本周一度收窄至不到100美元。(完)