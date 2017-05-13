金价持坚 因美国政治忧虑提供支撑

路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。

1852 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,228.01美元，徘徊在100日移动均线附近。前日金价升0.5%，为一个月来最大单日升幅 。

美国期金收高0.3%，报1,227.70美元。

“政治不确定性仍然支撑金价，”ETF Securities分析师Martin Arnold举例称，FBI局长科米遭解职，英国大选等带来不确定。

但美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在6月升息的预期限制金价升幅。

根据CME Group的FedWatch，交易员预计6月升息的可能性为100%。

全球股市在接近纪录高位处升势停歇，因美国零售销售数据表现一般，对中国银行系统的担忧促使投资者锁定近期利润，推低美债收益率和美元。

“金价在一条上升趋势线找到技术支撑，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada称。

“但由于长期看跌趋势线仍在，且金价近期跌穿重要技术位50日和200日移动均线，尽管出现反弹，但阻力最小的路劲仍然是下行。”

其它贵金属，现货银升0.7%，报16.41美元，铂金下跌0.1%，报913.65美元，本周两种贵金属均录得四周来首周上涨。

钯金涨0.2%，报803美元。(完)